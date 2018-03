28 febbraio 2018

Multi Marine Services agente esclusivo per Italia, Slovenia e Croazia di ContiCarwil Line

La compagnia opera nel trasporto marittimo di siderurgici, forestali, impiantistica e project cargo

Da quest'anno l'agenzia marittima genovese Multi Marine Services (MMS) è agente esclusivo per Italia, Slovenia e Croazia di ContiCarwil Line Ltd., società di Londra che è partecipata dal gruppo Conti7 di Anversa e che opera nel settore del trasporto marittimo di prodotti siderurgici e forestali oltre ad impiantistica / project cargo.

La linea offre servizio ogni 15 giorni su tre direttrici principali: dal Nord Adriatico (Porto Nogaro, Koper, Rijeka e altri porti soggetti ad inducement) per Marocco, Portogallo e Spagna, dal Nord Europa (Olanda e Belgio) per Spagna, Portogallo e Marocco e ancora dal Portogallo per il Marocco. Il servizio, attivo da anni, consolida la sua forza e si rinnova con l’importante aggiunta delle partenze da porti del nord Europa, da secoli strategico crocevia di merci.

«Da inizio anno - ha reso noto Simone Carlini, amministratore delegato di MMS - sono già partire sette navi con 35mila tonnellate di merci e l'obiettivo per il 2018 è di superare le 40 navi per arrivare a trasportare 250mila tonnellate di merci».



