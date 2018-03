1 marzo 2018

Team Tankers International compra le compagnie Laurin Shipping e Anglo-Atlantic Steampship

Le transazioni avranno un valore complessivo di circa 206 milioni di dollari

La Team Tankers International, società nata sulle ceneri del gruppo armatoriale norvegese Eitzen posto in liquidazione nel 2012, ha stretto accordi per comprare l'intero capitale azionario delle compagnie Laurin Shipping e Anglo-Atlantic Steampship Company incluse le loro filiali. Il valore complessivo delle transazioni ammonterà a circa 206 milioni di dollari.

Team Tankers International (ex Eitzen Chemical), che è stata fondata nel 2014 con sede alle Bermuda e che ha tra i principali azionisti gli istituti finanziari J.P. Morgan Securities, Barclays Capital e Euroclear Bank, ha una flotta di 36 navi chimichiere di capacità compresa tra 8.000 e 46.000 tonnellate di portata lorda costruite tra il 1998 e il 2011, di cui 29 di proprietà. Con le nuove acquisizioni la consistenza della flotta di Team Tankers salirà a 52 navi.

Attualmente la svedese Laurin Shipping ha una flotta di 15 chimichiere di 47.000-50.000 tonnellate di portata lorda circa costruite tra il 2002 e il 2016, mentre la Anglo-Atlantic Steampship, che ha sede nell'Isola di Man, ha una flotta di 16 chimichiere di circa 53.000 tonnellate di portata lorda costruite tra il 2002 e il 2016, di cui sei di proprietà.

Le transazioni, oltre all'acquisizione di Laurin Shipping e Anglo-Atlantic Steampship, includeranno le sei navi di proprietà di Anglo-Atlantic nonché tre unità della compagnia noleggiate a scafo nudo e altre sei noleggiate a tempo, l'acquisizione (già portata a termine) della chimichiera Tosca della Anglo-Atlantic, che è stata costruita nel 2004, e l'acquisizione prevista per il prossimo maggio di tre navi attualmente noleggiate a scafo nudo dalla Anglo-Atlantic con le relative opzioni per la loro acquisizione.

Annunciando oggi le prossime transazioni, l'amministratore delegato della Team Tankers, Hans Feringa, ha ricordato che la società ha comunicato al mercato la necessità di un consolidamento nel settore delle navi chimichiere, consolidamento - ha specificato - verso il quale l'acquisizione di Laurin Shipping e Anglo-Atlantic Steampship costituisce il primo passo. Feringa ha precisato che Team Tankers ha valutato che l'attuale livello dei prezzi degli asset nel quadro del ciclo economico dello shipping costituisse un motivo più che valido per questi investimenti.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail