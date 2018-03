2 marzo 2018

Il gruppo logistico belga H.Essers ha comprato la connazionale Huktra

L'azienda è specializzata nel trasporto intermodale di rinfuse liquide e solide e di materiali polverulenti

Il gruppo logistico belga H.Essers ha comprato la connazionale Huktra, società con sede a Zeebrugge che è specializzata nel trasporto intermodale di rinfuse liquide e solide e di materiali polverulenti ed ha uffici nel Regno Unito, in Italia e in Spagna. H.Essers ha spiegato che l'acquisizione è in linea con l'ulteriore espansione della propria attività nel segmento di mercato strategico dell'industria chimica.

Huktra, che ha una flotta di 897 container cisterna per il trasporto di prodotti chimici, ha circa 50 dipendenti e registra un fatturato annuo di 50 milioni di euro. A Zeebrugge Huktra dispone di un proprio centro di manutenzione di 20mila metri quadri. Tra i principali clienti della società figurano le primarie aziende chimiche BASF, Eastman e Repsol.

Con l'acquisizione la H.Essers, che è presente in diverse nazioni europee tra cui l'Italia, con un ufficio a Siziano (Pavia), nonché a Dubai e in Sud America, ha ampliato il proprio network alla Spagna e al Regno Unito. «Da oggi - ha sottolineato l'amministratore delegato di H.Essers, Gert Bervoets - la nostra azienda dispone di 71 uffici in 17 Paesi. A livello nazionale - ha specificato - l'acquisizione si combina perfettamente con la realizzazione del nostro centro trimodale per la chimica H.Essers Dry Port Genk (hub a Genk nel quale l'azienda ha investito nella prima fase 17 milioni di euro su un totale di 80 milioni previsti, ndr), di cui è stata celebrata l'inaugurazione venerdì scorso, e ai nostri investimenti nell'ammodernamento del nostro sito a Wilrijk, con il suo terminal per contenitori tank e un impianto per il riempimento dei container all'avanguardia. Ciò ci consente il costante miglioramento delle nostre soluzioni complete rivolte ai nostri clienti nel settore della chimica».



