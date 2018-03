2 marzo 2018

Atlantia acquisirà il 15,49% della società che gestisce il tunnel sotto la Manica

L'investimento ammonta a 1,056 miliardi di euro

Atlantia, gruppo che opera nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali che ha quale azionista di riferimento la Sintonia, finanziaria controllata dalla holding Edizione della famiglia Benetton, ha stretto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale di Aero 1 Global & International S.à.r.l., veicolo di investimento controllato al 100% da fondi gestiti da Goldman Sachs Infrastructure Partners, che detiene 85.170.758 azioni di Groupe Eurotunnel S.E (Getlink), società che gestisce il tunnel sottomarino sotto il canale della Manica e due terminal in concessione fino al 2086. I titoli azionari rappresentano il 15,49% del capitale di Getlink e il 26,66% dei diritti di voto della società.

Atlantia, specificando che l'operazione non è soggetta a condizioni, ha reso noto che il costo dell'acquisizione ammonta complessivamente a 1.056 milioni di euro, corrispondenti a 12,40 euro per azione Getlink.

«L'investimento in Getlink - ha spiegato l'amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci - rappresenta un'interessante opportunità finanziaria per il gruppo. Si tratta di una società molto ben gestita, con un management di comprovata esperienza e competenza. Siamo orgogliosi di diventare il maggiore azionista di Getlink e contribuire al successo dell'azienda e all'operato del suo management team».

Atlantia ha ricordato che ogni anno Getlink movimenta oltre 20 milioni di passeggeri, 1,6 milioni di mezzi pesanti, 2,6 milioni di automobili, circa il 25% delle merci che transitano tra l'Europa e il Regno Unito e 1,7 miliardi di tonnellate-chilometro di merci. Inoltre Getlink gestisce anche Europorte, un business ferroviario (non in concessione), e la futura interconnessione elettrica tra Francia e Regno Unito (ElecLink) all'interno del tunnel.

Nel 2017 i ricavi di Getlink sono stati pari a 1.033 milioni di euro, con un EBITDA di 526 milioni di euro. Getlink è quotata sulle piazze di Euronext Paris e Euronext London con una capitalizzazione di Borsa di circa 5,7 miliardi di euro alla data odierna.



