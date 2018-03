5 marzo 2018

Il governo spagnolo ridurrà del 10% l'importo base delle tasse portuali

L'ANESCO chiede di abbassare dal 5,5% al 4% l'aliquota fiscale applicabile alla base imponibile della tassa di occupazione per le attività portuali

Il governo spagnolo ridurrà del 10% l'importo base delle tasse portuali. Lo ha annunciato venerdì il premier Mariano Rajoy che,specificando che la misura sarà inclusa nella legge finanziaria di quest'anno, ha sottolineato l'importanza dei porti nazionali attraverso cui passa il 60% delle esportazioni e il 75% delle importazioni spagnole e che danno lavoro a 275mila persone e contribuiscono a generare oltre il 2% del prodotto interno lordo nazionale.

Il primo ministro ha reso noto che nel 2017 i porti spagnoli hanno movimentato 545 milioni di tonnellate di merci (nel 2016 il traffico è stato di 509 milioni di tonnellate), cifra doppia rispetto a quella registrata nel 1992, ed ha evidenziato che il questi 25 anni è raddoppiato anche il numero di passeggeri che è salito da 15 a 34 milioni, di cui più di nove milioni di crocieristi.

L'annuncio è stato accolto con favore dall'ANESCO, l'associazione dei terminalisti portuali spagnoli, che ha sottolineato come la misura, che è in linea con la proposta formulata dalla stessa associazione, avrà effetti positivi sul settore portuale. Tuttavia l'ANESCO ha chiesto che, assieme a tale misura, venga attuata una revisione dei canoni di concessione dei beni del demanio portuale, con una riduzione dell'importo che - secondo l'associazione - avrebbe un ulteriore impatto positivo sull'economia spagnola. L'ANESCO ha specificato di aver già proposto all'agenzia governativa Puertos del Estado di fissare al 4% l'aliquota fiscale applicabile alla base imponibile della tassa di occupazione per le attività portuali, aliquota che attualmente è del 5,5%.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail