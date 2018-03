5 marzo 2018

Venerdì un incontro del Propeller Club di Salerno sulle Zone Economiche Speciali

Verrà presentato un e-book sul tema di Maurizio D'Amico

Venerdì prossimo alle ore 15.30 alla Lega Navale di Salerno si terrà una presentazione organizzata dal Propeller Club di Salerno dell'e-book “Le Zone Economiche Speciali. Una straordinaria opportunità per il rilancio dell'economia in Italia” di Maurizio D'Amico, avvocato, esperto in diritto dell'Unione Europea, segretario generale dell'Advisory Board della federazione mondiale delle Zone Franche e delle Zone Economiche Speciali (FEMOZA).

L'approccio al concetto di ZES proposto dall'autore tiene conto, in particolare, di un nuovo modo di concepire lo sviluppo economico ed il rapporto dei soggetti produttivi con la società: alle ZES è attribuito l'inedito ruolo di “laboratorio istituzionale” (“laboratorio territoriale sperimentale”), per la verifica dell'eventuale impiego a tutto il territorio nazionale delle politiche adottate al loro interno nei settori commerciali, finanziario ed imprenditoriale.

All'incontro, al quale parteciperà l'autore dell'e-book, interverranno Fabrizio Marotta (presidente LNI Salerno), Alfonso Mignone (presidente Propeller Club Port of Salerno), Mauro Menicucci (professore aggregato Diritto della Navigazione Università di Salerno) e Marco Esposito (avvocato esperto in Diritto Doganale).



