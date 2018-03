5 marzo 2018

Global Ship Lease ha chiuso il terzo esercizio annuale consecutivo in perdita

Sui bilanci pesano perdite per riduzione di valore di navi della flotta

La greca Global Ship Lease (GSL), che possiede una flotta di 18 navi portacontainer noleggiate ad altre compagnie, di cui 11 al gruppo armatoriale francese CMA CGM, ha archiviato il 2017 con una perdita netta di -77,3 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -68,2 milioni di dollari nell'esercizio annuale precedente. Si tratta del terzo risultato economico netto annuale consecutivo di segno negativo e, come negli esercizi precedenti, è stato generato essenzialmente dalla registrazione di perdite per riduzione di valore di navi della flotta che nel 2017 sono ammontate a -87,6 milioni di dollari rispetto a -92,4 milioni di dollari nel 2016.

Lo scorso anno i ricavi della compagnia greca sono diminuiti del -4,5% a 159,0 milioni di dollari e il risultato operativo è stato di segno negativo per -15,3 milioni di dollari rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -20,5 milioni di dollari nel 2016.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail