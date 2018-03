7 marzo 2018

I porti crocieristici italiani partecipano in Florida all'evento Seatrade Cruise Global

D'Agostino (Assoporti): le previsioni per il 2018 sono positive

Al Seatrade Cruise Global, la fiera più importante nel settore delle crociere che è in svolgimento a Fort Lauderdale, in Florida, i porti crocieristici italiani sono presenti nell'ambito del padiglione CruiseItaly nel quale è programmata una fitta agenda di incontri e eventi.

La 34esima edizione dell'evento, che chiuderà i battenti domani, ospita 700 espositori provenienti da 110 diversi paesi e sono previsti circa 11.000 visitatori. Una rassegna mondiale di tutti coloro che operano nel settore, e un ottimo momento per riunirsi e discutere delle prossime strategie con tutti i player.

Lunedì, all'avvio dei lavori congressuali della manifestazione, l'Italia dei Cruise Ports si è presentata in un forum turistico organizzato dall'ENIT USA (Agenzia Italiana per il Turismo) con l'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti). All'incontro hanno partecipato su invito tour operator americani, che hanno avuto modo di vedere video e presentazioni delle destinazioni italiani più belle. I lavori del forum sono stati aperti da Pino Musolino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (porto di Venezia), e sono stati chiusi da Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna.

Ieri era in programma la visita istituzionale del console generale di Miami, Gloria Bellelli, per un incontro con tutti i rappresentanti dei porti italiani, nonché eventi organizzati da Porto Livorno 2000 nel corso della stessa giornata, mentre oggi altre iniziative sono state programmate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale.

Il presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino, ha sottolineato che «le previsioni per il 2018 sono positive. I nostri scali - ha spiegato - sono ricercati perché abbiamo un valore territoriale unico al mondo e, come ho già avuto modo di dire, incrementando il legame porto-città siamo imbattibili».



