7 marzo 2018

2017 positivo per il trasporto merci in Italia

Marcucci (Confetra): i dati del settore confermano che il nostro Paese ha agganciato saldamente la ripresa economica

Nel 2017 il trasporto merci in Italia è risultato in crescita mostrando incrementi generalizzati sia in termini di traffico che di fatturato rispetto all'anno precedente che già aveva fatto registrare dati positivi. Il trend positivo è evidenziato dalla Nota Congiunturale 2017 elaborata dal Centro Studi della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori.

Il rapporto specifica che gli unici dati negativi riguardano il traffico di transhipment nei porti italiani (-10,0% complessivo) a causa delle performance negative dei due scali di pure transhipment di Gioia Tauro (-12,4%) e Cagliari (-38,7%), nonché il traffico delle rinfuse solide (-4,7%) a causa dei dati negativi del porto di Taranto per la crisi dell'Ilva.

Il documento sottolinea la significativa ripresa del traffico nazionale (+6,1% dei vettori stradali a carico completo e +3,5% del trasporto a collettame) che denotano una ripresa della domanda nazionale, così come analizzato dalla Banca d'Italia. Inoltre, coerentemente con il dato dei transiti nei valichi stradali (+7,4%) si registra l'espansione dei traffici stradali internazionali (+6,5% in quantità e +6,0% in fatturato).

Continua anche la crescita degli express courier (+6,9% in quantità e +6,0% in fatturato), aumento - specifica il Centro Studi - certamente trainato dalle costanti performance dell'e-commerce che nel 2017 ha visto crescere del 10% i web shopper italiani e del 17% gli acquisti da siti italiani. Più contenuto l'incremento delle consegne (+3,5%) e del fatturato (+1,7%) dei corrieri nazionali.

Buono pure l'incremento del cargo aereo (+10% in tonnellate trasportate, +5,0% in numero di spedizioni e +6,0% in fatturato) che aggiorna i suoi massimi storici superando il milione di tonnellate trasportate.

Degna di nota la consistente crescita delle spedizioni internazionali dove, oltre al già citato traffico aereo, crescono anche la strada (+4,2% in quantità e +5% in fatturato) ed il traffico marittimo (+4,4% in quantità e +5,5% in fatturato) mostrando un'accelerazione rispetto alla prima parte dell'anno affiancata ad una costante crescita dei margini.

Il rapporto congiunturale rileva che in questo contesto di forti espansioni il dato del cargo ferroviario, nonostante rimanga in territorio positivo, mostra un rallentamento rispetto al dato semestrale (dal +1,7% del primo semestre al +1,5% annuale in termini di treni/km). Nel comparto marittimo al calo nelle rinfuse solide e nel transhipment si affianca una sensibile espansione del traffico ro-ro (+8,1%) e del traffico containerizzato di destinazione finale (+7,4%).

Il rapporto precisa inoltre che l'andamento positivo riscontrato nella rilevazione trova conferma nel calo dei tempi medi di incasso (77,7 giorni contro i 79,4 del 2016) e in quello delle aspettative future degli intervistati che per la quasi totalità sono di traffici in crescita.

«Nel complesso - ha commentato il presidente di Confetra, Nereo Marcucci - i dati del settore confermano che il nostro Paese ha agganciato saldamente la ripresa economica, con una fase di accelerazione che è iniziata nel secondo semestre dell'anno».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail