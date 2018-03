7 marzo 2018

Dopo anni al porto di Livorno imprese e sindacati tornano a confrontarsi nell'ambito del Patto per il Lavoro

Programmati nuovi incontri a cadenza periodica

Dopo molto tempo nel porto di Livorno si è tenuta una nuova riunione nell'ambito del Patto per il Lavoro, l'accordo sottoscritto nell'ottobre del 2012 dalla parte datoriale e da quella sindacale per gestire la crisi economica e occupazionale che gravava sullo scalo labronico ( del 18 e 19 ottobre 2012).

Nel corso del nuovo incontro, organizzato su iniziativa del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, le rappresentanze imprenditoriali (Confindustria, Assimprese) e sindacali (Filt-Cgil, Uiltrasporti e Fit-Cisl) si sono confrontate sulle possibili ricadute sul lavoro portuale determinate dalle recenti modifiche e integrazioni legislative alla riforma del sistema portuale italiano. Tra queste, la possibilità concessa alle Autorità di Sistema Portuale di utilizzare fino al 15% dei proventi delle tasse di imbarco e sbarco per finanziare piani operativi di intervento “finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione» dei lavoratori portuali”.

Sono stati programmati nuovi incontri a cadenza periodica per sviluppare strategie di ampio respiro che oltre allo scalo labronico riguarderanno anche il porto di Piombino, dal 2016 parte integrante dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale.



