7 marzo 2018

Nuovo servizio di trasporto combinato marittimo tra l'Interporto di Padova e il porto di Livorno

È realizzato da Mercitalia

Oggi dall'Interporto di Padova è partito diretto al porto di Livorno un nuovo servizio di trasporto combinato marittimo gestito dal Polo Mercitalia (gruppo Ferrovie dello Stato Italiane). Lo ha annunciato l'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, Renato Mazzoncini, durante Green Logistics Expo, il salone internazionale della logistica sostenibile in corso alla Fiera di Padova fino al 9 marzo.

Il servizio, nella prima fase, avrà una frequenza bisettimanale. I treni (lunghi 500 metri, 1.300 tonnellate) avranno in composizione carri in grado di trasportare, per ogni viaggio, fino a 54 teu, anche high cube.

L'azienda ha specificato che «con questo nuovo servizio il Polo Mercitalia si propone al mercato con un assetto organizzativo totalmente integrato che gli consentirà, come unico player, di gestire in modo più efficace i rapporti con i clienti, da origine a destinazione, presidiando tutte le attività operative: trazione ferroviaria, attività di manovra e terminalizzazioni stradali. Inoltre, saranno garantite informazioni in tempo reale sullo stato e la posizione dei trasporti e interventi rapidi in caso di problemi o inconvenienti».

«Il nuovo servizio, oltre a rafforzare ulteriormente i consolidati rapporti di collaborazione che le società del Polo Mercitalia hanno con l'interporto di Padova e il porto di Livorno - ha sottolineato Marco Gosso, amministratore delegato di Mercitalia Logistics - offre un'importante opportunità di rafforzamento competitivo per tutte quelle realtà industriali e commerciali del Nord-Est italiano che fanno delle import/export overseas delle merci una leva di differenziazione. Questo nuovo servizio - ha aggiunto Gosso - rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di miglioramento e potenziamento delle attività del Polo Mercitalia in Italia, come previsto dal piano industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane, ed è un concreto esempio del concetto di “interfaccia commerciale unica”: mettere a disposizione dei clienti tutti i servizi offerti dalle diverse società del Polo Mercitalia, senza dover interagire con più soggetti diversi».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail