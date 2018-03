8 marzo 2018

Nuovo terminal crociere della Norwegian Cruise Line nel porto di Miami

Si svilupperà su una superficie di oltre 15mila metri quadri e sarà completato nell'autunno del 2019

Il gruppo crocieristico americano Norwegian Cruise Line Holdings, che opera attraverso i marchi Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, avrà la gestione di un nuovo terminal dedicato nel porto di Miami, che è il primo porto crocieristico mondiale con un traffico ammontato nel 2016 a 4,9 milioni di passeggeri che sono giunti a bordo di 42 navi di 18 compagnie per un totale di 972 approdi al porto della Florida.

L'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo terminal, progetto che dovrà ottenere il via libera finale dalla Contea di Miami-Dade, è previsto per il prossimo maggio e il completamento nell'autunno del 2019 in coincidenza con l'inaugurazione della Norwegian Encore, la nuova nave di classe “Breakaway Plus”, la prima di due unità che NCLH ha ordinato al cantiere navale tedesco Meyer Werft ( del 15 luglio 2014). Il nuovo terminal si svilupperà su una superficie di oltre 15mila metri quadri.

«Norwegian - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato del gruppo crocieristico, Frank Del Rio - salpa da Miami da oltre cinquant'anni, da più tempo di qualsiasi altra compagnia crocieristica, e siamo onorati di collaborare con la PortMiami e con la Contea di Miami-Dade alla costruzione di un terminal iconico che contribuirà allo skyline di Miami, che è conosciuto in tutto il mondo, e che consoliderà la sua posizione di capitale mondiale delle crociere».

«Gli investimenti nelle infrastrutture della PortMiami - ha confermato il sindaco della Contea di Miami-Dade, Carlos Gimenez - accrescono l'interesse di Miami quale destinazione per i turisti di tutto il mondo. La costruzione di un nuovo terminal crociere capace di accogliere un'ulteriore nave da crociera da 5.000 passeggeri rappresenta lavoro per migliaia di persone e crescenti opportunità per la comunità. Siamo grati alla Norwegian Cruise Line per la continua collaborazione».





