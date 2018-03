9 marzo 2018

Il sistema portuale sardo ha presentato per la prima volta compatto la propria offerta crocieristica al Seatrade

Nel 2018 la novità assoluta sarà costituita dagli approdi ad Oristano

Nel 2018 l'attività dei porti sardi nel segmento delle crociere sarà caratterizzata da una conferma del traffico dello scorso anno nel porto di Cagliari, da una ripresa della crescita nei porti del Nord Sardegna con il ritorno di Costa Crociere ad Olbia e l'ingresso della tedesca TUI Cruises a Porto Torres, mentre la novità assoluta sarà costituita da Oristano.

Il punto sull'attuale previsione del traffico crocieristico è stato fatto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna in occasione della partecipazione dell'ente al Seatrade Cruise Global, l'evento mondiale dedicato al crocierismo che si è concluso ieri a Fort Lauderdale, in Florida, appuntamento nel quale il presidente dell'ente Massimo Deiana e la responsabile marketing Valeria Mangiarotti hanno presentato per la prima volta oltre oceano il sistema portuale della Sardegna con lo slogan “Sette porte di accesso per un paradiso”.

L'AdSP del Mare di Sardegna ha ricordato che le previsioni per il 2018 illustrate al Seatrade dagli esperti del settore indicano un incremento del +7,3% del numero di crocieristi in visita in Italia rispetto ad un 2017 in complessivo calo ma non in Sardegna dove - ha sottolineato l'ente - i porti hanno registrato una netta crescita rispetto al 2016 con percentuali a due cifre (+21%).



