12 marzo 2018

Fincantieri, nuova filiale a Miami per le attività di servizi e post vendita sulle navi da crociera negli USA

L'obiettivo è di negoziare accordi di lungo termine nel settore

La società cantieristica italiana Fincantieri, nell'ambito della strategia di sviluppo del business negli Stati Uniti, ha costituito Fincantieri Services USA, controllata al 100%, con sede a Miami, Florida, che sarà il fulcro di tutte le attività di servizi e di post vendita sulle navi da crociera del gruppo nel Paese.

Fincantieri ha spiegato che la nuova società americana agirà come unico front office verso i clienti cruise, offrendo un'ampia gamma di servizi, in particolare tutti quelli legati alla gestione del ciclo vita delle unità, nonché con focus su riparazioni e refitting. Fincantieri Services USA - ha specificato il gruppo italiano - è destinata a diventare il riferimento per gli armatori statunitensi in ambito services sul suolo americano, consentendo a Fincantieri di negoziare accordi di lungo termine in tale segmento e allinearsi così all'attuale trend di mercato, che è ancora in forte espansione.







