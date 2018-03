12 marzo 2018

Nel 2017 la finlandese Containerships è tornata all'utile

I ricavi sono ammontati a 226,7 milioni di euro (+14,5%), di cui 29,3 milioni generati dai servizi nel Mediterraneo (+24,1%)

La finlandese Containerships, compagnia di navigazione che ha una flotta di 13 portacontainer impiegata nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nel Mediterraneo, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 226,7 milioni di euro, con una crescita del +14,5% rispetto a 197,9 milioni di euro nell'anno precedente. EBITDA ed EBIT sono risultati pari rispettivamente a 15,2 milioni di euro (+9,4%) e 7,8 milioni di euro (+32,4%). L'utile netto è ammontato a 170mila euro rispetto ad una perdita netta di -1,4 milioni di euro nel 2016.

Lo scorso anno i soli servizi marittimi nel Mediterraneo, mercato quest'ultimo in cui Containerships opera dal 2009 a seguito dell'acquisizione della turca Contaz Lines ( del 3 marzo 2009), hanno generato ricavi pari a 29,3 milioni di euro (+24,1%) ed un EBITDA e un risultato operativo entrambi di segno negativo e pari rispettivamente a -310mila e -330mila euro contro risultati entrambi di segno positivo per 536mila e 502mila euro nel 2016.







