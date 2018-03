13 marzo 2018

Nuovo record per il mese di febbraio delle merci imbarcate sulle navi transitate nel canale di Suez

Picco massimo dei carichi sulle navi dirette a sud

Lo scorso mese il volume di carichi trasportato dalle navi che hanno attraversato il canale di Suez ha raggiunto la quota record per il mese di febbraio di 73,4 milioni di tonnellate, con un incremento del +8,7% sul febbraio 2017 quando era stato stabilito il precedente record con 67,5 milioni di tonnellate. Il nuovo picco per questo mese è stato raggiunto grazie al nuovo record di carichi imbarcati sulle navi transitate nel canale da nord a sud che è stato pari a 39,3 milioni di tonnellate, con una crescita del +10,0% rispetto a febbraio 2017 quando era stato segnato il precedente massimo di 35,7 milioni di tonnellate. Lo scorso mese il volume di carichi imbarcato sulle navi transitate da sud a nord è ammontato a 34,1 milioni di tonnellate, con un aumento del +7,1% sul febbraio 2017. Relativamente a quest'ultimo flusso di traffico il record per il mese di febbraio è stato ottenuto con 34,4 milioni di tonnellate nel febbraio 2008, anno in cui il volume delle merci transitate nel canale di Suez nella direzione nord-sud, in precedenza costantemente e sensibilmente inferiore a quello transitato nella direzione opposta, ha iniziato a sopravanzare sovente il totale delle merci transitate nella direzione sud-nord.

Lo scorso mese i carichi costituiti da petrolio e prodotti petroliferi che erano imbarcati sulle navi che hanno attraversato il canale egiziano in entrambi i sensi sono ammontati a 16,3 milioni di tonnellate (-5,9% sul febbraio 2017), di cui 8,1 milioni di tonnellate imbarcate sulle navi dirette a sud (-12,4%) e 8,2 milioni di tonnellate sulle navi dirette a nord (+1,6%). I soli carichi costituiti da petrolio grezzo si sono attestati a 7,8 milioni di tonnellate (+2,5%), di cui 3,4 milioni sulle navi dirette a sud (+52,4%) e 4,3 milioni su quelle dirette a nord (-18,7%).

Lo scorso mese le altre tipologie di carico imbarcate sulle navi transitate in entrambe le direzioni hanno totalizzato 57,1 milioni di tonnellate (+13,7%), di cui 31,2 milioni di tonnellate sulle navi dirette a sud (+17,8%) e 25,9 milioni di tonnellate sulle navi dirette a nord (+9,0%). I soli carichi containerizzati sono ammontati globalmente a 38,8 milioni di tonnellate (+9,1%), di cui 19,5 milioni di tonnellate sulle navi transitate verso sud (+8,4%) e 19,3 milioni di tonnellate su quelle transitate verso nord (+9,7%).

Complessivamente lo scorso mese il canale è stato attraversato da 1.319 navi (+2,6%), di cui 329 navi cisterna (-3,8%) e 990 navi di altra tipologia (+4,9%) incluse 448 portacontainer (+10,6%), 229 rinfusiere (+0,9%), 102 navi multipurpose (-23,9%), 65 navi garage (+5,6%), 62 navi per gas naturale liquefatto (+67,6%) e 28 navi ro-ro (+12,0%).

Nel primo bimestre del 2018 il canale è stato attraversato da 2.724 navi, con una progressione del +2,6% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 717 navi cisterna (+2,1%) e 2.007 navi di altro tipo (+2,8%). Le navi trasportavano un totale di 147,8 milioni di tonnellate di merci (+7,3%), di cui 73,9 milioni di tonnellate imbarcate sulle unità transitate da nord a sud (+2,2%) e 73,9 milioni di tonnellate sulle navi transitate nella direzione opposta (+13,0%).





