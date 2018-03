14 marzo 2018

Gli armatori europei preoccupati per la decisione di Trump di imporre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio negli USA

Dorsman: gli armatori europei invitano gli Stati Uniti e le controparti a rispettare i principi del libero scambio e ad scongiurare una guerra commerciale su vasta scala

L'associazione degli armatori europei ha espresso forte preoccupazione per la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi addizionali sulle importazioni di determinati prodotti in acciaio e alluminio negli USA. «Questa decisione protezionistica di imporre dazi d'importazione del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio ha spiegato il segretario generale dell'European Community Shipowners' Associations (ECSA), Martin Dorsman - avrà ovviamente un impatto negativo sulle relazioni transatlantiche e sui mercati globali».

«La comunità europea dello shipping - ha specificato Dorsman - è preoccupata dall'evoluzione di questa situazione e da una potenziale guerra commerciale su vasta scala. È chiaro che le tariffe potrebbero avere un impatto su altri prodotti, come abbiamo già sentito dalle repliche dei leader dell'UE. Una guerra commerciale su vasta scala - ha sottolineato il segretario generale dell'associazione armatoriale - non gioverebbe a nessuno».

«Gli armatori europei - ha concluso Dorsman - invitano gli Stati Uniti e le controparti a rispettare i principi del libero scambio e ad scongiurare una guerra commerciale su vasta scala».



