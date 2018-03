14 marzo 2018

È stato istituito il Partenariato per la logistica e i trasporti

I lavori del nuovo organismo verranno presentati al Parlamento attraverso una relazione annuale

Oggi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, in attuazione della Legge di Bilancio 2018, ha firmato il decreto che istituisce il Partenariato per la logistica e i trasporti, nuovo organismo che, in una logica di ampia partecipazione, avrà il compito di svolgere attività propositiva, di studio, monitoraggio e consulenza al Ministero per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti.

Il Partenariato sarà un luogo di definizione delle politiche infrastrutturali, aperto al contributo dei ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che dovrà tenere conto dell'evoluzione dello scenario del commercio mondiale e degli impatti dello stesso sulla logistica e sui trasporti.

All'interno del Partenariato saranno attivati Tavoli specifici di approfondimento, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale dei nuovi sistemi di infrastrutture, nonché all'innovazione nella logistica e nei trasporti.

I lavori del nuovo organismo verranno presentati al Parlamento attraverso una relazione annuale sullo stato della logistica e dei trasporti del Paese.

Il Partenariato sarà presieduto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ne faranno parte i capi dipartimento del MIT con i direttori generali competenti, il presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, un rappresentante del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e della Struttura tecnica di missione del MIT. A livello istituzionale, verranno coinvolti anche gli altri ministeri competenti, Interno, Economia e finanze, Ambiente e tutela del territorio e del mare, Lavoro e politiche sociali, Sviluppo economico, il Dipartimento politiche europee, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Conferenza Stato-Regioni. Faranno parte, inoltre, del tavolo, rappresentanti delle associazioni di categoria della logistica e dei trasporti associate alle confederazioni presenti nel Cnel. Il Partenariato sarà inoltre integrato da un rappresentante dell'Aiscat, di Assoporti, di Assoaeroporti, di Uir, di Rfi e di Anas e di Uirnet. Le funzioni di segretariato tecnico della struttura sono svolte dalla società Ram Logistica, Infrastrutture e Trasporti.



