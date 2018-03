16 marzo 2018

Ivano Russo è il nuovo direttore generale della Confetra

Subentra ai condirettori Daniela Dringoli e Fabio Marrocco

Ivano Russo è il nuovo direttore generale della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra). Lo ha nominato ieri la giunta dell'organizzazione riunita a Milano su proposta del presidente Nereo Marcucci condivisa dal Comitato di Presidenza.

Nel corso della riunione Marcucci ha ringraziato Daniela Dringoli e Fabio Marrocco per l'ottimo ed apprezzato lavoro svolto come condirettori nel corso del 2017.

La giunta della Confetra ha approvato anche gli obiettivi proposti dal Comitato di Presidenza e sarà riconvocata a breve per approfondire e definire modalità e strumenti per realizzarli.







