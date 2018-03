16 marzo 2018

Ok di Bruxelles all'acquisizione di Maersk Tankers da parte di A.P. Moller Holding e Mitsui & Co.

L'operazione ha un limitato impatto sul mercato

La Commissione Europea ha dato il via libera all'acquisizione del controllo congiunto della Maersk Tankers da parte della A.P. Moller Holding, azionista di riferimento del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, e della giapponese Mitsui & Co. ( del 20 settembre 2017). Bruxelles ha specificato che l'acquisizione della Maersk Tankers, che opera nel segmento del trasporto marittimo di rinfuse liquide, in particolare prodotti petroliferi e chimici, non desta preoccupazioni relativamente alla concorrenza dato il suo limitato impatto sul mercato.







