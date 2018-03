19 marzo 2018

A maggio verrà ristrutturata la rete di servizi containerizzati della 2M (Maersk e MSC)

Confermate le toccate ai porti italiani di Genova, Gioia Tauro, La Spezia e Trieste sulla rotta Asia-Mediterraneo

Il prossimo maggio sarà attuata una riorganizzazione dei servizi marittimi containerizzati tra l'Asia e il Nord Europa/Mediterraneo che sono operati dalla compagnia danese Maersk Line e dall'elvetica Mediterranean Shipping Company (MSC) nell'ambito del vessel sharing agreement denominato 2M.

Lo hanno reso noto oggi le due compagnie specificando che i cambiamenti consentiranno di offrire un miglioramento dei servizi e di aumentare l'affidabilità delle schedule, sulle quali - ha specificato la compagnia danese - hanno tra l'altro un impatto negativo la congestione dei porti e le condizioni meteorologiche. Specificando che tale situazione ha comportato in passato la necessità di cancellare degli scali già programmati, il responsabile dei servizi con l'Europa della Maersk Line, Johan Sigsgaard, ha evidenziato che tali variazioni della programmazione determinano un'interruzione nel flusso delle merci e incidono sulle catene logistiche dei clienti.

Sigsgaard ha spiegato che la riorganizzazione dei servizi che sarà attuata all'inizio di maggio ha lo scopo di ridurre la necessità di cancellare scali ai porti e che tale obiettivo sarà conseguito riducendo il numero di doppi scali ad uno stesso porto e dilatando l'arco di tempo a disposizione per le spedizioni e le prese in consegna nei porti hub.

Maersk Line ha specificato che il nuovo network di linee marittime Asia - Nord Europa/Mediterraneo toccherà 17 porti in meno rispetto all'attuale programmazione.

Nella nuova configurazione della rete di servizi della 2M, relativamente ai collegamenti Asia-Mediterraneo sono state confermate le toccate ai porti italiani di Genova, Gioia Tauro, La Spezia e Trieste. In particolare, il porto di Genova sarà scalato dal servizio denominato Dragon da MSC e AE20 da Maersk, i porti di Gioia Tauro e di La Spezia dai servizi Dragon/AE20 e Jade/AE11 e il porto di Trieste sarà toccato due volte dal servizio Phoenix/AE12.



