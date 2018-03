20 marzo 2018

Il porto di Genova ha stabilito il proprio nuovo record di traffico dei container per il mese di gennaio

La movimentazione di contenitori è stata pari a 220.199 teu (+18,2%)

Lo scorso gennaio il porto di Genova ha movimentato 4,8 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +7,3% rispetto a 4,4 milioni nel gennaio 2017. Il traffico containerizzato ha stabilito il nuovo record per il mese di gennaio sia in termini di peso, essendo state totalizzate quasi 2,2 milioni di tonnellate, sia in termini di volume di traffico, con una movimentazione di contenitori che è stata pari a 220.199 teu, con incrementi rispettivamente del +16,9% e del +18,2% rispetto ai precedenti record segnati nel gennaio 2017. In crescita anche il traffico delle merci convenzionali che si è attestato a 724mila tonnellate (+7,5% sul gennaio 2017).

Nel settore delle rinfuse, gli oli minerali sono diminuiti del -2,7% a meno di 1,4 milioni di tonnellate mentre gli altri carichi liquidi sono ammontati a 58mila tonnellate (+0,1%), di cui 19mila tonnellate di oli vegetali e vino (-24,7%) e 39mila tonnellate di prodotti chimici (+18,8%). Le rinfuse secche nel segmento commerciale sono aumentate del +16,3% a 38mila tonnellate mentre in quello industriale sono calate del -11,0% a 192mila tonnellate, interamente costituite da prodotti siderurgici (-5,8%).

Le forniture di bunker e provviste di bordo hanno registrato una crescita del +11,5% a 83mila tonnellate.

Lo scorso gennaio i passeggeri sono stati 102mila (-7,0%), di cui 63mila nel comparto dei traghetti (-8,6%) e 39mila in quello delle crociere (-4,4%).



