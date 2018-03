20 marzo 2018

L'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile ha aderito all'IRU

Nuova associata anche l'ESTA, che rappresenta il settore dei trasporti stradali eccezionali e del noleggio autogrù

A.L.I.S. - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile ha aderito all'IRU - International Road Transport Union, l'organizzazione mondiale di trasporto su strada che promuove la crescita economica e la sicurezza tramite la mobilità sostenibile di persone e merci in tutto il mondo. «Diventare membro associato di IRU - ha sottolineato il presidente di A.L.I.S., Guido Grimaldi - è un prestigioso biglietto da visita che conferma la volontà di Alis di rafforzare ulteriormente la propria presenza ai tavoli istituzionali europei nel corso del 2018 e partecipare attivamente allo sviluppo del Sistema Paese. Alis, associazione giovane e dinamica che conta più di 1.300 aziende e che si pone tra gli obiettivi primari l'internazionalizzazione dell'Italia, intende svolgere un ruolo dinamico e propositivo quale “member” di IRU portando la propria esperienza e know-how oltreconfine al fine di sviluppare ulteriormente l'intermodalità sostenibile».

«L'obiettivo di IRU - ha ricordato Boris Blanche, managing director di IRU - è quello di sviluppare politiche e raccomandazioni che possano accompagnare la transizione verso la decarbonizzazione del trasporto e verso una strategia globale a favore di carburanti alternativi, innovazione, formazione e investimenti».

Oltre ad A.L.I.S., è entrata a far parte dell'IRU anche l'ESTA (Europäische Schwertransport Automobilkran), associazione europea costituita nel 1976 che rappresenta il settore dei trasporti stradali eccezionali e del noleggio autogrù e il cui scopo principale è l'armonizzazione delle norme europee, il miglioramento della sicurezza e il continuo affinamento delle attrezzature e delle modalità operative. Attualmente ad ESTA fanno capo 26 associazioni, tra cui l'italiana A.N.N.A., e 38 organizzazioni affiliate di 18 nazioni europee.

Fondata a Ginevra nel 1948, l'IRU ha iniziato come gruppo delle associazioni di trasporto in otto Paesi europei e conta oggi associati in più di 100 Paesi nei cinque continenti.



