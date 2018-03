20 marzo 2018

Giovedì a Napoli un convegno sulla via della seta di ieri e di oggi

È organizzato dal Propeller Club Port of Naples e dall'Accademia dell'Alto Mare

Giovedì prossimo a Napoli si terrà un incontro sul tema “Da Marco Polo a Xi Jinping: la via della seta ieri e oggi” organizzato dal The International Propeller Club Port of Naples e dall'Accademia dell'Alto Mare. Alla riunione conviviale, che avrà inizio alle ore 17.30 e si terrà presso la Lega Navale di Napoli ai Giardini Molosiglio, interverranno in qualità di relatovi Paola Paderni, professore associato presso l'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”, e Riccardo Fuochi, presidente del Propeller Club di Milano.







