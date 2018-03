20 marzo 2018

Ancona, giovedì la presentazione di un progetto in materia di salute e sicurezza sul lavoro in porto

Si terrà nella sede dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale

Giovedì prossimo dalle ore 9.00 ad Ancona, nella Sala Marconi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si terrà un seminario di presentazione del progetto di ricerca “Sperimentazione di un modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto alle imprese che lavorano in area portuale”. L'iniziativa è organizzata dall'AdSP, dal Dipartimento prevenzione dell'Area Vasta 2 dell'Asur Marche, Inail DiMeila Roma e dall'Inail Direzione regionale.

Il progetto coniuga l'azione di assistenza con quella di vigilanza nelle imprese per trasferire strumenti di supporto alla valutazione e alla gestione dei rischi sul lavoro. Tra gli obiettivi della sperimentazione, c'è lo sviluppo di un metodo che permetta una reale consapevolezza alle maestranze delle misure di prevenzione adottate dalle aziende portuali e la creazione di un sistema di prevenzione attivo fra enti, imprese e soggetti specializzati.



Programma



Moderatore: Dr. Aldo Pettinari 9.00 Registrazione partecipanti 9.30 Saluti

Dr.ssa Ida Simonella

(Assessore al Porto Comune di Ancona)

Rodolfo Giampieri

(Presidente Autorità di Sistema Portuale)

Dr. Giuliano Tagliavento

(Direttore Dipartimento di Prevenzione AV2 - ASUR Marche) 10.00 Illustrazione delle fasi e degli obiettivi del Piano Mirato di Prevenzione

(Dr.ssa Roberta Piergili) 10.20 Il ruolo ed il contributo dell'INAIL Marche all'interno del complesso sistema di prevenzione portuale

(Dott.ssa Anna Maria Pollichieni) 10.40 Il sistema delle emergenze

(Ing. Ivan Procaccini -P.I. Rodolfo Milani) 11.00 RLS di Sito produttivo: una cooperazione consolidata

(Angelo Olcese) 11.20 Contributi del Sistema di sorveglianza InforMo ai Piani Mirati di Prevenzione

(Dr. Diego De Merich) 11.40 Il Progetto di ricerca INAIL per la salute e sicurezza nel settore marittimo-portuale

(Dr. Mauro Pellicci - Dr.ssa Giulia Forte ) 12.00 Conclusioni

(Dr.ssa Anna Maria Colao - Dr. D.De Merich, Dr M.Pellicci)



