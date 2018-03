21 marzo 2018

Istanza di fallimento di tre società della tedesca P&R specializzate in investimenti nei container

La procedura coinvolge circa 51.000 investitori

Lo scorso 15 marzo le tre società P&R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH, P&R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH e P&R Container Leasing GmbH, che fanno parte del gruppo tedesco P&R AG di Monaco di Baviera specializzato nel raccogliere investimenti destinati all'acquisto di container nuovi e usati da mettere a disposizione del settore dello shipping, hanno presentato istanza di fallimento al tribunale distrettuale di Monaco di Baviera.

Lunedì il tribunale ha nominato Michael Jaffé dello Studio Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter amministratore provvisorio delle prime due società e Philip Heinke, dello stesso Studio legale, amministratore provvisorio della P&R Container Leasing. Non hanno invece presentato istanza di insolvenza né la P&R Transport-Container GmbH né altre società del gruppo P&R.

Lo Studio Jaffé ha specificato che, quali leader di mercato in questo segmento d'attività, le tre società del gruppo P&R servono circa 51.000 investitori, e ha precisato che, a salvaguardia dei loro interessi e di quelli dei creditori, oltre alla stesura di un completo inventario dei beni, che includono una flotta di contenitori della consistenza pari ad oltre 1,25 milioni di teu, la priorità dello Studio è quella di assicurare introiti dai noleggi di container in atto. «Per tale motivo - ha spiegato lo Studio legale - è necessario mantenere in attività le società in tutto il mondo al fine di generare entrate».

Non è stata invece giudicata praticabile la via di assicurare lo sfruttamento individuale dei container sul mercato da parte degli investitori: «qualsiasi tentativo in questa direzione - ha evidenziato lo Studio - causerebbe un danno significativo che potrebbe tradursi in una perdita totale e quindi andare contro gli interessi degli investitori».

Lo Studio Jaffé ha inoltre sottolineato che, per ottenere buoni risultati, la strategia adottata per salvaguardare gli interessi degli investitori e dei creditori richiederà tempo, mentre invece una rapida vendita dei container, anche se fosse possibile, distruggerebbe un valore considerevole.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail