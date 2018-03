21 marzo 2018

Nel porto di Bremerhaven sarà ristrutturata la banchina delle crociere

Investimento di 78,7 milioni di euro

Ieri il Senato di Brema ha approvato il rifacimento della molo crociere Columbuskaje del porto di Bremerhaven che sarà attuato con un investimento di 78,7 milioni di euro. Secondo le previsioni, i lavori verranno avviati nel 2021 e dureranno circa tre anni.

Costruita tra il 1924 e il 1926, attualmente la banchina Columbuskaje, che ospita il terminal crociere Columbus Cruise Center Bremerhaven (CCCB), presenta carenze di stabilità e, essendo stati posti quindi limiti al traffico, la banchina non soddisfa più le esigenze del settore crocieristico.

Il rifacimento della banchina è stato deciso anche in considerazione del previsto aumento del traffico delle crociere a Bremeraven. Se tra il 1990 e il 2015, infatti, il porto tedesco registrava un traffico annuo compreso tra 40mila e 65mila crocieristi, dal 2016 il volume d'attività è cresciuto salendo a 98.530 passeggeri con un totale di 69 scali di navi da crociera ed è salito ulteriormente nel 2017 a circa 166mila passeggeri con 84 scali. Nel 2018 sono previsti 112 scali di navi da crociera per un traffico di circa 235mila passeggeri e nel 2019 sono attesi 250mila passeggeri. Inoltre a Bremerhaven la stagione crocieristica sta diventando più lunga, mentre in precedenza era limitata al periodo maggio-settembre.



