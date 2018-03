21 marzo 2018

Nuovi test della tecnologia Blockchain applicata alla logistica

È stata sperimentata da un consorzio costituito da AB InBev, Accenture, APL e Kuehne + Nagel

Un consorzio costituito dalla compagnia di navigazione APL del gruppo francese CMA CGM, dal gruppo logistico elvetico Kuehne + Nagel e dalle multinazionali Anheuser-Busch InBev e Accenture, la prima specializzata nella produzione di bevande e la seconda nella fornitura di servizi di consulenza e tecnologici, ha testato assieme ad un'organizzazione doganale europea l'impiego del protocollo di comunicazione Blockchain, con tecnologia basata sulla logistica del database distribuito, per realizzare spedizioni senza lo scambio fisico o digitale di documenti, ma avvalendosi invece della condivisione e distribuzione di dati con la tecnologia blockchain. La sperimentazione ha riguardato 12 spedizioni con varie destinazioni, ciascuna con requisiti normativi differenti.

«Le nostre prove - ha spiegato Adriana Diener-Veinott, responsabile del settore Freight & Logistics della Accenture - hanno dimostrato la fattibilità di una spedizione in cui molti documenti possono essere sostituiti da una condivisione di dati sicura e distribuita con proprietà chiare e definite. Ciò offre alle aziende la significativa opportunità di risparmiare tempo e denaro, migliorando nel contempo il loro servizio ai clienti».

«Blockchain - ha evidenziato il direttore informatico di Kuehne + Nagel, Martin Kolbe - è una delle tecnologie più promettenti per la logistica. Può digitalizzare molte delle procedure attualmente svolte con supporto cartaceo e ovviare alla molteplicità delle differenti interfacce». Anche il responsabile della sezione Strategic Liner Management dell'APL, Eddie Ng, ha concordato sulle ottime prospettive offerte anche al settore del trasporto marittimo containerizzato dalla tecnologia Blockchain, che - ha rilevato - consentirà di «accelerare la trasformazione digitale del segmento container dello shipping spostando l'intera catena logistica dalle tradizionali transazioni su carta a procedure più efficienti, sicure e veloci».



