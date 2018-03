22 marzo 2018

Memorandum of undestanding Assologistica - UIRR

Le due organizzazioni collaboreranno a iniziative per promuovere il trasporto combinato

Assologistica, l'associazione italiana degli operatori di logistica in conto terzi, ha sottoscritto un memorandum of undestanding con l'UIRR (International Union of Combined Road-Rail Transport Companies), intesa la cui ratifica è stata preannunciata nei giorni scorsi dall'associazione italiana ( del 16 marzo 2018) che ne ha evidenziato l'importanza. Oggi Assologistica ha reso noti gli obiettivi dell'accordo, in primis quello di facilitare la collaborazione tra le due organizzazioni nel promuovere iniziative per il trasporto combinato, favorendo l'organizzazione ed elaborazione di position paper, comunicati stampa, progetti di ricerca, studi ed eventi che informino sugli sviluppi di tale specifico segmento del mondo trasportistico. Il tutto con un'attenta e condivisa attività di “disseminazione” in merito alle tematiche del trasporto combinato. Assologistica sarà inoltre il punto di riferimento informativo in Italia dell'ILU (Intermodal Loading Units) Code per quel che concerne il servizio di elaborazione di codici identificativi delle unità di carico.







