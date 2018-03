23 marzo 2018

La società armatoriale Messina premiata per un progetto formativo “in house”

Il riconoscimento nell'ambito della terza edizione del Premio Adriano Olivetti dell'AIF

La società armatoriale genovese Ignazio Messina & C., nell'ambito della terza edizione del Premio Adriano Olivetti istituito dall'Associazione Italiana Formatori (AIF) con lo scopo di diffondere le buone pratiche riguardanti percorsi innovativi di apprendimento e valorizzazione delle persone e di sviluppo delle organizzazioni di riferimento, è stata insignita del secondo premio ex aequo nella categoria “Mercati e competitività” con la menzione di Valutazione Tecnica per l'Innovazione.

Il riconoscimento, alle spalle di Unicredit ed ex aequo con Magneti Marelli, è stato conferito alla Messina per il progetto formativo Zaccheo progettato e gestito dal gruppo armatoriale e, in particolare, per i suoi contenuti innovativi ma anche per aver progettato “in house”, senza l'ausilio di società esterne di consulenza questo modulo formativo focalizzato sull'esigenza dell'azienda di fare emergere le reali vocazioni e, quindi, le potenzialità dei singoli dipendenti.

L'azienda armatoriale ha spiegato che tra alcuni dei tangibili risultati che oggi si riscontrano in molti dei partecipanti al progetto c'è l'assunzione di maggiori responsabilità, più forza nel proporre le proprie idee, meno timore nel “salire”, ma l'iniziativa ha offerto anche l'opportunità di sollecitare i responsabili aziendali a sostenere il percorso di ascesa dei propri collaboratori, considerandoli futuri leader piuttosto che statici “followers”.

Oltre ai docenti del Rina Academy, che hanno partecipato attivamente al progetto formativo coordinati dal responsabile Messina del progetto Roberto Manuelli, figura anche Vittorio Podestà, campione paraolimpico e vincitore di due medaglie d'oro a Rio. Una figura emblematica anche per l'obiettivo del progetto formativo di fare emergere non solo le professionalità in essere, ma le volontà.



