23 marzo 2018

Porto di Milazzo, avviata la realizzazione del nuovo pontile industriale di Giammoro

L'investimento ammonta a 25 milioni di euro

Ieri è stato inaugurato il cantiere per la realizzazione del nuovo pontile industriale in località Giammoro presso il porto di Milazzo, con l'obiettivo di creare un'infrastruttura portuale a servizio dell'area industriale locale. «La gestazione tecnica e amministrativa - ha ricordato il commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Messina, Antonino De Simone - è stata complessa, ma sono orgoglioso finalmente di dare l'avvio ad un'opera di circa 25 milioni di euro, fortemente voluta e da lungo tempo attesa, che porterà certamente grandi benefici economici, occupazionali e di sviluppo a tutto il compendio territoriale».

Le opere inerenti consistono essenzialmente nella demolizione e rifacimento del cavalcavia esistente, nella realizzazione del pontile di raccordo e nella costruzione della piattaforma di attracco per uno sviluppo di 183,37 metri e una larghezza di 32,00 metri. Con successivo appalto, lungo i due lati di accosto saranno realizzati i binari per la movimentazione delle gru e, nella zona centrale, due binari ferroviari.







