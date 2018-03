23 marzo 2018

Nuovo servizio ferroviario diretto tra Monaco e il porto sloveno di Koper di Kombiverkehr

L'azienda tedesca includerà Curtici, in Romania, nella propria offerta di servizi

Il prossimo 9 aprile l'operatore tedesco di trasporto combinato strada-rotaia Kombiverkehr attiverà un nuovo servizio ferroviario diretto tra Monaco e il porto sloveno di Koper, con tre partenze settimanali in entrambe le direzioni. La società ha specificato che il transit time A-B del nuovo collegamento sarà più breve di un giorno rispetto al precedente collegamento Monaco-Koper offerto via Lubiana.

Inoltre da lunedì prossimo Kombiverkehr includerà Curtici, in Romania, nella propria offerta di servizi, con spedizioni per il terminal rumeno Railport Arad effettuabili dai terminal tedeschi di Ludwigshafen, Duisburg e Amburgo e dai terminal olandesi di Moerdijk e Rotterdam via Lovosice.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec