23 marzo 2018

Assoporti costituisce gruppi di lavoro per l'approfondimento di argomenti d'interesse per la portualità

Pubblicato il Bollettino statistico relativo all'anno 2017

Oggi a Roma si è riunita l'assemblea dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) nel corso della quale si è deciso di procedere alla costituzione di gruppi di lavoro tematici composti e coordinati dai presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l'approfondimento di argomenti d'interesse per la portualità. Alcuni dei temi oggetto dei gruppi di lavoro saranno: Mezzogiorno, Far East, Europa, sviluppo sostenibile, infrastrutture, Mediterraneo, lavoro nei porti e Piano Logistico Nazionale.

«Sono lieto - ha commentato il presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino, a margine dell'assemblea - di aver avviato, già dalla nostra assemblea programmatica del dicembre scorso, questo percorso di lavoro di squadra. Stiamo dimostrando passo dopo passo che le competenze e il know-how per rendere i nostri porti più competitivi ci sono, e i gruppi di lavoro su cui lavoreremo insieme lo confermano».

Nella riunione è stato approvato anche il bilancio di previsione in linea con le decisione strategiche messe in atto dall'associazione e con il rinnovato approccio di dettaglio di spesa, simile ai bilanci delle Autorità di sistema portuale associate.

È stato inoltre distribuito il Bollettino statistico relativo all'anno 2017 che, oltre a contenere le raffigurazioni tabellari dei dati dei porti facenti parte delle Autorità di Sistema Portuale, analizza e commenta le tendenze, collegando i dati statistici ai colli di bottiglia e alle necessità infrastrutturali del settore. In relazione ai dati statistici pubblicati, D'Agostino ha rilevato che «è ora di mettere in chiaro quello di cui i nostri porti hanno veramente bisogno in relazione al loro potenziale e alle tendenze di mercato. Con questo documento - ha spiegato - abbiamo avviato un percorso di analisi e approfondimento che intendiamo portare all'attenzione del prossimo governo».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail