26 marzo 2018

DP World gestirà il nuovo porto congolese di Banana

Joint venture 70:30 con il governo della nazione africana

Il gruppo terminalista DP World di Dubai si è aggiudicato la gestione del nuovo porto di Banana nella Repubblica Democratica del Congo, che sarà il primo porto marittimo e in acque profonde della nazione africana. Il contratto di concessione avrà una durata di 30 anni con un'opzione per ulteriori 20 anni. Il porto sarà gestito da una joint venture partecipata al 70% dal gruppo mediorientale e al 30% dal governo congolese.

Il nuovo scalo sarà realizzato con un investimento iniziale di 350 milioni di dollari. Nella prima fase, la cui costruzione secondo le previsioni sarà avviata entro quest'anno e completata in 24 mesi, il porto avrà una banchina di 600 metri lineari con aree per 25 ettari che sarà in grado di movimentare annualmente 350mila container teu e 1,5 milioni di merci varie. L'intero progetto prevede la realizzazione di quattro fasi per un investimento complessivo di oltre un miliardo di dollari.







