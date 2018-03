26 marzo 2018

Uljanik, diversi potenziali investitori interessati a partecipare alla ricapitalizzazione della società

Venerdì è scaduto il termine per l'invio delle lettere di intenti

Oggi il cantiere navale croato Uljanik ha reso noto che sono diversi i potenziali investitori che hanno inviato entro la scadenza di venerdì scorso lettere d'intenti manifestando interesse a partecipare alla ricapitalizzazione della società navalmeccanica. L'azienda ha specificato che ora il consiglio di amministrazione informerà i sindacati sul contenuto di queste lettere e quindi invierà i suggerimenti ricevuti dai rappresentanti dei lavoratori sulla selezione di un partner strategico al consiglio di sorveglianza dell'azienda che si riunirà mercoledì.

All'inizio di quest'anno Uljanik aveva reso noto che una manifestazione d'interesse era stata presentata dall'italiana Palumbo ( del 3 gennaio 2018).







