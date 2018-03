26 marzo 2018

La Commissione Europea ha approvato la joint venture tra IBM e Maersk

L'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza

La Commissione Europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la proposta di creare una joint venture tra il gruppo informatico statunitense IBM e il gruppo armatoriale danese A.P. Møller Mærsk il cui obiettivo sarà lo sviluppo e la commercializzazione di una nuova soluzione di digitalizzazione per gli scambi commerciali globali e avrà specificamente lo scopo di introdurre la tecnologia blockchain nel settore del trasporto marittimo dei container ( del 16 gennaio 2018).

La Commissione ha spiegato di aver concluso che l'operazione proposta non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza data la limitata sovrapposizione tra le soluzioni di digitalizzazione sviluppate dalla joint venture e le attività delle due società.







