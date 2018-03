27 marzo 2018

HHLA compra la società terminalista estone Transiidikeskuse

Gestisce il terminal per merci varie TK Muuga nell'area Muuga del porto di Tallinn

Il gruppo terminalista tedesco Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ha comprato la Transiidikeskuse AS, la principale società terminalista estone che gestisce il terminal per merci varie TK Muuga nell'area Muuga del porto di Tallinn. L'acquisizione rappresenta il secondo investimento in ambito portuale del gruppo tedesco al di fuori del porto di Amburgo seguendo quello realizzato nel 2005 quando era stata assunta la gestione del principale container terminal ucraino nel porto di Odessa.

«L'Estonia - ha sottolineato Angela Titzrath, presidente del gruppo HHLA - è una delle economie in più rapida crescita in Europa ed è pioniera nel campo della digitalizzazione. Siamo quindi lieti di integrare la Transiidikeskuse AS, una società già redditizia e assolutamente efficiente, nella famiglia di HHLA. Uno degli obiettivi di HHLA - ha specificato Titzrath - è di crescere internazionalmente e la positiva conclusione di questo contratto dimostra che stiamo andando in questa direzione. L'acquisizione ci consente di entrare in un promettente mercato regionale che offre un potenziale di crescita grazie alla sua posizione geografica e al suo collegamento con la Nuova Via della Seta».

Attualmente il terminal di Muuga ha una capacità di traffico containerizzato pari a 300mila teu che potrà essere elevata a circa 800mila teu.



