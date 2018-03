28 marzo 2018

Hapag-Lloyd ha chiuso il 2017 con un utile netto di 32,1 milioni di euro

Habben Jansen: il contesto di mercato continua ad essere difficile, ma rimaniamo cautamente ottimisti

La società armatoriale tedesca Hapag-Lloyd ha archiviato il 2017, anno in cui - come reso noto nei giorni scorsi dalla compagnia presentando il bilancio preliminare - ha registrato ricavi pari a 9,97 miliardi di euro con una crescita del +28,9% sul 2016 ( del 28 febbraio 2018), con un utile netto di 32,1 milioni di euro rispetto ad una perdita netta di -93,1 milioni di euro nell'esercizio annuale precedente.

«Dato il contesto di mercato - ha commentato l'amministratore delegato del gruppo tedesco, Rolf Habben Jansen - siamo soddisfatti dei risultati finanziari del 2017, soprattutto perché nel frattempo abbiamo completato l'integrazione delle attività della Hapag-Lloyd e di quelle della United Arab Shipping Company (UASC). Il successo della fusione con la UASC (che è stata portata a termine lo scorso maggio, ( del 24 maggio 2017, ndr) ha rafforzato significativamente la nostra posizione competitiva. Inoltre - ha precisato Habben Jansen - abbiamo beneficiato del miglioramento dei noli e del positivo sviluppo del trasporto containerizzato mondiale».

«Circa il futuro - ha proseguito l'amministratore delegato della Hapag-Lloyd - continueremo a ridurre ulteriormente il nostro indebitamento. Inoltre vogliamo cogliere i frutti di tutte le possibili sinergie derivanti dalla fusione con la UASC e diventare ancora più efficienti. In futuro i nostri clienti beneficeranno di servizi ulteriormente migliorati e di nuovi prodotti digitali. Investiremo per rafforzare la nostra posizione quali fornitori di servizi di qualità e in futuro continueremo ad accrescere i profitti. Il contesto di mercato - ha precisato Habben Jansen - continua ad essere difficile, ma - ha sottolineato - dato che vediamo che alcuni dei fondamentali stanno gradualmente migliorando, rimaniamo cautamente ottimisti».





