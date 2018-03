29 marzo 2018

Fincantieri ha consegnato la nave da crociera Carnival Horizon alla Carnival Cruise Line

A maggio la nave sarà battezzata a New York

Ieri nel cantiere navale di Monfalcone del gruppo Fincantieri è avvenuta la consegna alla compagnia Carnival Cruise Line della Carnival Horizon, la ventiseiesima nave da crociera della compagnia americana. La nuova nave, di 133.500 tonnellate di stazza lorda, ha una capacità di 3.954 passeggeri ed effettuerà il proprio viaggio inaugurale il prossimo 2 aprile da Barcellona, la prima di quattro partenze dal porto spagnolo, per poi salpare per una traversata transatlantica e arrivare a New York il 23 maggio dove si terrà la cerimonia di battesimo della nave.







