29 marzo 2018

Accordo tra l'italiana Mercitalia Rail e la russa UTLC per il trasporto ferroviario di container sull'asse Europa-Cina

L'intesa ha lo scopo di sviluppare il trasporto attraverso il Kazakistan, la Russia, la Bielorussia e l'Italia

Mercitalia Rail, la società ferroviaria merci che fa parte del Polo Mercitalia del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha siglato un memorandum of understanding con United Transport and Logistics Company (UTLC), consorzio con sede a Mosca che è costituito dal gruppo ferroviario russo JSC Russian Railways, dalla società ferroviaria bielorussa Belarusian Railway e dalla società ferroviaria pubblica kazaka Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) e che è specializzato nel trasporto ferroviario di container sull'asse Europa-Cina.

L'obiettivo dell'accordo è di sviluppare il trasporto integrato di container merci fra la Cina e l'Europa attraverso il Kazakistan, la Russia, la Bielorussia e l'Italia.

Il documento è stato firmato da Osvaldo Bagnasco, responsabile Trasporto Intermodale di Mercitalia Rail, e Alexey Grom, presidente UTLC. Nello specifico, UTLC fornirà i servizi per la logistica e il trasporto su ferro dei container merci fra Kazakistan, Russia e Bielorussia, utilizzando la linea Dostyk/Altynkol - Brest/Kaliningrad. Mercitalia Rail gestirà il servizio ferroviario all'interno dell'Unione Europea. Priorità sarà data ai flussi da e per l'Italia.

La collaborazione fra Mercitalia Rail e UTLC è iniziata in concomitanza con la firma del memorandum of understanding.

«Siamo molto soddisfatti dell'accordo con UTLC - ha spiegato l'amministratore delegato di Mercitalia Rail, Gian Paolo Gotelli - perché ci consente di entrare in un mercato, quello euroasiatico, in forte espansione anche nel settore delle merci. Questo progetto si inserisce perfettamente nei nostri programmi di business sempre più rivolti ad un ambito internazionale, in linea con il pilastro dell'internazionalizzazione del piano industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane».

«Siamo felici - ha dichiarato Alexey Grom - di dare il benvenuto al nuovo partner italiano di UTLC. Insieme a Mercitalia Rail saremo in grado di offrire non solo l'organizzazione delle spedizioni lungo tutto il percorso dalla Cina verso l'Europa e viceversa, ma anche nuovi servizi e soluzioni di trasporto. Questo MoU evidenzia il comune interesse delle due società per lo sviluppo dei traffici merci sul Corridoio Eurasiatico».



