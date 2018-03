29 marzo 2018

Porto di Genova, ok alla proroga a TRG per la movimentazione di ro-ro e container

Posticipata anche la presentazione del piano triennale di riequilibrio, efficientamento e sviluppo della Compagnia Unica

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha dato parere positivo sulla proroga che autorizza fino al prossimo 31 dicembre Terminal Rinfuse Genova allo svolgimento delle operazioni portuali relative al traffico di rotabili e marginalmente contenitori sulle aree Rubattino e Ghigliazza. L'ente portuale ha ricordato che tale proroga si è resa necessaria a seguito dell'esame da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici della richiesta di adeguamento tecnico funzionale che era stato richiesto e deliberato a fine gennaio dal Comitato di gestione.

Inoltre il Comitato ha deliberato la proroga sino a fine maggio per la presentazione del piano triennale di riequilibrio, efficientamento e sviluppo da parte della Compagnia Unica. L'AdSP ha spiegato che la proroga è giustificata dai molteplici aspetti presi in considerazione dal piano al fine di evidenziare la sussistenza dei requisiti necessari a garantire l'equilibrio di bilancio e l'efficientamento della compagnia portuale.







