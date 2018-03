30 marzo 2018

Il 21 aprile Corsica Ferries inaugurerà un servizio traghetto Tolone-Baleari

Due partenze settimanali, con traversate diurne o notturne, sino alla fine di ottobre

Il prossimo 21 aprile la compagnia di navigazione Corsica Ferries inaugurerà un proprio collegamento marittimo con le Baleari che scalerà Maiorca, l'isola più grande dell'arcipelago spagnolo. Sulla nuova rotta tra il porto francese di Tolone e Alcudia, il porto situato a nord est dell'isola di Maiorca, sono programmate due partenze settimanali, con traversate diurne o notturne, sino alla fine del mese di ottobre.

«Si tratta - ha sottolineato il direttore commerciale di Corsica Sardinia Elba Ferries, Raoul Zanelli Bono - del primo e unico collegamento via mare dalla Francia ed è la rotta marittima per le Baleari più vicina all'Italia; Tolone, prima città a ovest della Costa Azzurra, dista circa 180 chilometri dal confine di Ventimiglia ed è facilmente accessibile dalla rete autostradale per i turisti italiani».

Maiorca è la quarta isola servita dalle navi di Corsica Sardinia Elba Ferries dopo Corsica, Sardegna e Isola d'Elba.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec