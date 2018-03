30 marzo 2018

Assoporti presenta un primo piano d'azione per i porti in tema ambientale

D'Agostino: attendiamo i primi risultati di un monitoraggio che è previsto nel documento

L'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), seguendo le osservazioni sullo sviluppo sostenibile dei porti presentate dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, nel suo intervento all'assemblea programmatica dell'associazione che si è tenuta lo scorso 12 dicembre, ha lanciato una prima analisi sulle azioni da intraprendere in tema di “porti verdi”.

Il documento “I porti verdi - Stato dell'Arte, parametri di riferimento e prospettive” elaborato da Assoporti e disponibile sul sito dell'associazione all'indirizzo http://www.assoporti.it/sites/www.assoporti.it/files/documenti/Porti%20Verdi.pdf, traccia un piano d'azione in tema ambientale, riferendosi ad una necessaria analisi da farsi sulle policy dell'Unione Europea oltre a quelle nazionali e sulle tendenze attuali, per poi passare alle proposte pratiche.

«La sostenibilità ambientale per chi lavora nei porti - ha rilevato il presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino - è un tema da affrontare quotidianamente. Come Autorità di Sistema Portuale siamo preposti a trovare le migliori soluzioni per ridurre al massimo l'impatto ambientale dei nostri porti sui territori circostanti. Come Assoporti, abbiamo condiviso in sede di assemblea degli associati, di partire con l'elaborazione di dettaglio di questo tema prima degli altri, proprio per la sua rilevanza. Sono molto soddisfatto di questo lavoro e adesso attendiamo i primi risultati di un monitoraggio che è previsto nel documento per poter portare avanti iniziative specifiche».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail