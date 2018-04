4 aprile 2018

Vard sigla una lettera di intenti con Viking per la progettazione e costruzione di due navi da crociera

La commessa avrà un valore complessivo di oltre 460 milioni di euro

La società cantieristica Vard Holdings del gruppo Fincantieri ha firmato una lettera di intenti per la progettazione e la costruzione di due navi da crociera speciali per la compagnia americana Viking, più altre due in opzione. Le unità, che saranno consegnate in Norvegia rispettivamente nel secondo trimestre del 2021 e nel secondo trimestre del 2022, saranno le prime che Vard realizzerà per questa società armatrice, con la quale la capogruppo Fincantieri, a seguito dell'ultimo accordo siglato un mese fa per la realizzazione di sei nuove unità ( del 7 marzo 2018), ha in corso la costruzione di 16 navi, di cui quattro già ultimate e consegnate all'armatore, attività che verrà ultimata nel 2027.

Vard ha precisato che il valore del potenziale contratto con Viking per le due navi, che le parti si impegnano a finalizzare entro la metà di quest'anno, è di circa 4,5 miliardi di corone norvegesi (oltre 460 milioni di euro).

Vard ha specificato inoltre che il progetto, totalmente innovativo, sarà sviluppato da Vard Design in stretta collaborazione con il cliente, secondo i più elevati standard di sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale, fattori questi che hanno sempre maggior peso anche nel settore crocieristico.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail