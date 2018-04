4 aprile 2018

Venerdì prenderà il via l'attività del nuovo Propeller Club di Ancona

In programma l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo e a seguire un convegno

Venerdì prossimo prenderà il via ad Ancona l'attività del nuovo Propeller Club locale che, come gli altri Club italiani ed esteri ha lo scopo di promuovere, appoggiare e sviluppare le attività marittime con l'obiettivo di migliorare le relazioni umane ed i rapporti internazionali. Il nuovo The International Propeller Club Port of Ancona inizierà i propri lavori venerdì alle ore 15.00, presso la Sala Marconi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con lo svolgimento della prima assemblea per l'elezione del consiglio direttivo e a seguire con un convegno sul tema “L'Autorità di Sistema Portuale: sviluppi futuri e strategie competitive”.

Obiettivo del convegno è quello di fornire nuovi spunti di riflessione sul ruolo delle Autorità di Sistema Portuale nate dalla riforma Delrio. All'incontro prenderà parte anche Umberto Masucci, presidente nazionale dell'International Propeller Club e figura di riferimento dello shipping italiano. Tra i relatori del convegno, moderato da Franco Amatori (docente di Storia Economica presso l'Università Bocconi), ci saranno Rodolfo Giampieri (presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale), Pietro Spirito (presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) e Stefano Zunarelli (socio fondatore dello Studio Legale Associato Zunarelli).

«Venerdì - ha sottolineato Andrea Morandi, imprenditore del porto anconetano e presidente degli Agenti Marittimi di Marche e Abruzzo - nascerà ufficialmente il Propeller Club di Ancona, alla presenza del presidente nazionale Umberto Masucci. Sono già numerose le professionalità che hanno scelto di associarsi al nostro Club, ma sono certo che molti altri aderiranno nei prossimi mesi: insieme lavoreremo per rendere sempre più forte e rappresentativa la voce del nostro porto. Il nuovo Club - ha concluso Morandi - va ad unirsi agli altri 22 già esistenti in Italia, per un totale di oltre 1.400 soci attivi nel settore dello shipping e della logistica».



