5 aprile 2018

Rail Cargo Group inaugura un nuovo servizio ferroviario con treno blocco Austria-Germania

Due partenze alla settimana tra Linz e Duisburg

La società ferroviaria austriaca Rail Cargo Group (RCG) ha esteso alla Germania la propria rete di servizi diretti, che è incentrata principalmente sull'Europa sud-orientale. L'azienda ha infatti attivato un nuovo treno blocco che collega Linz con Duisburg. Obiettivo principale di questo servizio, che prevede due partenze settimanali in entrambe le direzioni, è l'approvvigionamento delle imprese industriali della regione del Reno-Ruhr e l'ampliamento dell'offerta di trasporti dall'Austria. L'intero nuovo servizio viene realizzato con locomotive della stessa Rail Cargo Group.







