5 aprile 2018

Mattioli (Confitarma): occorre preservare l'impianto normativo italiano del Registro internazionale e della tonnage tax

Al nuovo governo gli armatori chiederanno anche l'istituzione di un Ministero del Mare

Occorre preservare l'impianto normativo italiano del Registro internazionale e della tonnage tax. Lo ha sottolineato il presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), Mario Mattioli, intervenendo alla trasmissione televisiva “Fatti e Misfatti”.

Rispondendo al direttore Paolo Liguori circa le istanze che l'armamento presenterà al nuovo governo, Mattioli ha sottolineato che innanzitutto occorre preservare l'impianto normativo del Registro Internazionale e Tonnage tax, unica garanzia di sviluppo della nostra flotta mercantile e quindi di opportunità di aumento dell'occupazione. Occorre poi - ha aggiunto il presidente di Confitarma - sviluppare le politiche e le infrastrutture portuali del nostro Paese per poter intercettare le importanti quote di traffico che oggi sono dirette nel Nord Europa e che rappresentano una perdita per l'Italia pari a 30-40 miliardi di euro. Infine,oltre alla forte esigenza di sburocratizzazione e semplificazione, Mattioli ha ribadito la necessità di un Ministero del Mare dedicato al cluster marittimo che riunisca tutte le competenze specifiche del settore oggi frammentate in tanti ministeri diversi.







