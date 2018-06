5 giugno 2018

La finlandese Evac compra l'inglese Cathelco, società che realizza prodotti per il settore navale e offshore

L'azienda britannica registra un fatturato annuo di 31 milioni di euro

Il gruppo finlandese Evac, specializzato nella fornitura di sistemi per la gestione delle acque per i settori marittimo, offshore ed edile, ha siglato un accordo per comprare l'inglese Cathelco, società che realizza prodotti per il settore navale e offshore tra cui sistemi anticorrosione, impianti di dissalazione e sistemi per il trattamento delle acque di zavorra. Nell'anno finanziario 2016-17 la Cathelco ha registrato un fatturato di 31 milioni di euro, volume d'affari che incrementerà i ricavi della Evac del 30% da 105 milioni ad oltre 136 milioni di euro.

Il gruppo finlandese ha evidenziato che Cathelco ha stabilito relazioni con gli attuali clienti dell'Evac nel settore marittimo ed offshore, tra cui armatori, cantieri navali, gestori di flotte, proprietari ed operatori di impianti, compagnie petrolifere, marine militari e progettisti navali ed ha eccellenti prodotti in linea con il portafoglio di Evac.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec