6 giugno 2018

Accordo Grimaldi Lines - Blu Navy per offrire tariffe agevolate ai rispettivi clienti

L'intesa riguarda le rotte per Sardegna, Corsica e Isola d'Elba

Le compagnie di navigazione Grimaldi Lines e Blu Navy hanno stretto un accordo commerciale per garantire ai rispettivi clienti tariffe agevolate sull'acquisto di biglietti dei traghetti per Sardegna, Corsica e Isola d 'Elba. In particolare, i clienti di Grimaldi Lines diretti in Sardegna potranno poi raggiungere la Corsica con Blu Navy, che collega Santa Teresa di Gallura con Bonifacio con la nave Ichnusa, con uno sconto del 15% per partenze entro il 20 luglio e dall'11 al 30 settembre e con uno sconto del 10% per chi viaggia dal 21 luglio al 10 settembre 2018. Gli stessi sconti saranno applicati anche per raggiungere l'Isola d'Elba sempre con Blu Navy, che opera tra Portoferraio e Piombino con la nave Acciarello. Viceversa i clienti di Blu Navy avranno la possibilità di arrivare in Sardegna con le navi di Grimaldi Lines sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Livorno-Olbia e Civitavecchia-Porto Torres usufruendo di uno sconto del 15% per partenze effettuate entro il 20 luglio e dall'11 al 30 settembre, e di uno sconto del 10% per partenze dal 21 luglio al 10 settembre 2018.







