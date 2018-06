7 giugno 2018

Sistema integrato innovativo energy efficient per la visualizzazione di informazioni a bordo nave

È stato realizzato nell'ambito del progetto Display4Ships

Solari, azienda friulana leader nei sistemi di visualizzazione delle informazioni al pubblico, nell'orologeria industriale e nei sistemi di raccolta dati, il dipartimento politecnico di ingegneria e architettura (DPIA) dell'Università di Udine e Innov@actors, spin-off dell'ateneo friulano che sviluppa prodotti e tecnologie innovative nel campo dell'ICT e della sicurezza , hanno realizzato il progetto Display4Ships che è stato finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del POR FESR 2014-2020 ed ha avuto lo scopo di sviluppare due nuovi sistemi di visualizzazione indoor e outdoor ad alta efficienza energetica in ambito navale.

Wireless, stand-alone e a basso contenuto energetico: sono queste le rivoluzionarie caratteristiche delle soluzioni di visualizzazione per gli schermi a bordo nave realizzate, dopo 18 mesi di attività, dai partner del progetto Display4Ships, che sono stati messi in contatto da Friuli Innovazione, acceleratore d'impresa che ha l'obiettivo di favorire la cooperazione tra l'Università di Udine e il sistema economico friulano agevolando la collaborazione tra ricercatori e imprese e l'impiego industriale dei risultati scientifici e tecnologici prodotti dalla ricerca. Inoltre le soluzioni innovative messe a punto da Display4Ships integrano tra loro tecnologie di visualizzazione all'avanguardia, sistemi di comunicazione dei dati a bassa potenza, sistemi di raccolta e stoccaggio di energia e moduli di illuminazione LED.

I partner del progetto hanno evidenziato che le soluzioni sviluppate sono particolarmente utili sia per il bordo nave, sia per le aree living, dove l'informazione deve sempre essere aggiornata e disponibile in tempo reale, soprattutto per la gestione di eventuali emergenze (con la diffusione, ad esempio, di indicazioni per l'evacuazione), ma anche, in prospettiva, per il marketing di prossimità.

In particolare il progetto si è concentrato nello sviluppo di due prodotti ad alta efficienza energetica per l'ambito navale: un sistema di visualizzazione indoor e uno di visualizzazione outdoor, entrambi corredati da infrastruttura di connessione punto punto e punto stella, e dei necessari server ed applicativi di gestione. La combinazione di un consumo energetico minimo e l'applicabilità in diversi ambienti, sia indoor sia outdoor, aprono infatti opportunità del tutto nuove per i sistemi di visualizzazione di informazioni. Il tutto applicato alla nave, contesto peculiare per le sue condizioni ambientali critiche.



